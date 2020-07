Incontro segreto Di Maio-Draghi. Ira dell’opposizione: “Ministro riferisca in Aula” (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato l’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi lo scorso 24 giugno. A darne notizia in esclusiva è l’AdnKronos. La notizia dell’Incontro segreto scalda gli animi dell’opposizione che chiede al Movimento 5 Stelle di fare chiarezza in merito a un Incontro quanto meno particolare, vista la situazione di continui scontri nella maggioranza giallofucsia. Così come sempre dal centrodestra arriva la richiesta di chiarimento in Aula da parte del ministro coinvolto. Farnesina: “Rientra nei consueti incontri istituzionali” Fonti della Farnesina confermano l’Incontro e assicurano che tra Draghi e l’ex capo politico M5S Di ... Leggi su ilprimatonazionale

