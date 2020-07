In Europa Magic UI 3.1/EMUI 10.1 su Honor 20 e 20 Pro: aggiornamento partito (Di venerdì 10 luglio 2020) Stanno cominciando a ricevere il tanto sospirato aggiornamento ad EMUI 10.1 anche due dispositivi piuttosto apprezzati nel contesto europeo, vale a dire Honor 20 e 20 Pro. Come riportato da 'Huawei Central', l'upgrade è stato segnalato per la prima volta nel Vecchio Continente (lo stesso non può dirsi di Honor View 20 e Honor V20). Honor 20 e 20 Pro sono ormai pronti ad accogliere Magic UI 3.1 (EMUI 10.1 basata su Android 10) in Paesi come Germania, Repubblica Ceca e Francia, per poi spingersi progressivamente in altre regioni. Gli utenti in possesso di Honor 20 e 20 Pro in Europa potranno eseguire l'aggiornamento ad EMUI 10.1 tramite l'app di supporto HiCare. Il ... Leggi su optimagazine

