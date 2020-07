Il vero padre del decreto semplificazioni. Non è Conte, ma si chiama Fuda (Di venerdì 10 luglio 2020) Riabilitatelo. Se lo merita. “Ostracizzato, maltrattato. Mi hanno dato del mascalzone, ma sulla responsabilità degli amministratori pubblici avevo ragione io e adesso lo dice pure Giuseppe Conte nel decreto semplificazioni”. Qualcuno restituisca a Pietro Fuda quanto è di Pietro Fuda. La favola mer Leggi su ilfoglio

nica__vero : RT @aarondinglek: Stefano De Martino tradisce Belen, ma il suo ruolo di padre non viene messo in discussione. Belen si trova qualcuno altro… - yuuribayn : @baynyasmine io ho cominciato a commentare da metà perché stavo togliendo i peli dalla schiena a mio padre però mi ringrazi lo stesso vero - PossoAnche : @BK63805720 @Ziggy21327452 Non è però vero quanto twitti, sono diversi gli organi che si possono donare da morti, b… - MarcoValenti19 : @FBiasin Non ho capito la gente che dice che Conte se ne va a fine stagione, cioè sarebbe colpa della squadra, dell… - parolecrvciate : lorenzo forza consiglia da vero padre #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : vero padre Fuda, il padre del decreto semplificazioni Il Foglio Paolo Rosati sulle due ruote attraverso Umbria, Lazio e Toscana per onorare la memoria del padre Delio

Percorsi 750 chilometri in cinque tappe tra paesaggio e cultura a un anno dalla scomparsa di papà Delio. Oggi (ore 18) messa di suffragio al Sacro Cuore Vite parallele. Ma vissute sino in fondo. Stori ...

Il vero padre del decreto semplificazioni. Non è Conte, ma si chiama Fuda

Riabilitatelo. Se lo merita. “Ostracizzato, maltrattato. Mi hanno dato del mascalzone, ma sulla responsabilità degli amministratori pubblici avevo ragione io e adesso lo dice pure Giuseppe Conte nel d ...

Percorsi 750 chilometri in cinque tappe tra paesaggio e cultura a un anno dalla scomparsa di papà Delio. Oggi (ore 18) messa di suffragio al Sacro Cuore Vite parallele. Ma vissute sino in fondo. Stori ...Riabilitatelo. Se lo merita. “Ostracizzato, maltrattato. Mi hanno dato del mascalzone, ma sulla responsabilità degli amministratori pubblici avevo ragione io e adesso lo dice pure Giuseppe Conte nel d ...