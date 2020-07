Il Mose supera il test. A Venezia per la prima volta vengono innalzate tutte e 78 le paratoie. Conte: “L’opera sarà completata entro il 2021” (Di venerdì 10 luglio 2020) test riuscito, questa mattina a Venezia, per il Mose, il sistema di paratoie messe a punto per mitigare il problema dell’acqua alta nella laguna. Per la prima volta tutte e 78 le dighe mobili sono entrate in funzione sollevandosi alle tre bocche di porto del lido, separando così la laguna dal mare. Alla cerimonia erano presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. “Questa non è una cerimonia di inaugurazione – ha detto il presidente del ... Leggi su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Il Mose supera il test. A Venezia per la prima volta vengono innalzate tutte e 78 le paratoie. Conte: “L’opera s… -