Ibrahimovic: «Questo non è il mio Milan. Nessuno mi ha chiamato chiedendomi di restare» (Di venerdì 10 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sportmediaset lanciando diverse frecciate all’attuale dirigenza rossonera. Le sue parole Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sportmediaset in occasione del lancio di un’app di fitness online. Ecco le parole dello svedese. Le sue parole riportate da Milannews.it. Milan – «Non è più il mio Milan? Lo posso dire perchè ero qua 10-11 anni fa, quando ero giovane. Adesso dicono tutti che sono vecchio, ma l’importante è quello che fai in campo. Ovvio che non sia lo stesso Milan di prima: è un’organizzazione totalmente differente, fanno cose differenti e anche la squadra non è la stessa. Poi anche gli obiettivi forse sono diversi, adesso. Il Milan che ho vissuto prima ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Ancora #Ibrahimovic, stavolta a Sportmediaset: 'Questo non è il mio #Milan, ora tutto viene fatto in maniera differ… - capuanogio : #Ibrahimovic in versione demolition man: “Questo non è il mio #Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente,… - Troia86Paolo : RT @FBiasin: #Ibrahimovic: 'Questo non è il mio #Milan'. Però - diciamolo - ne parla come se lo fosse. - la_rossonera : Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sportmediaset in occasione del lancio di un’app di fitness online. Ecco le parole d… - FBiasin : #Ibrahimovic: 'Questo non è il mio #Milan'. Però - diciamolo - ne parla come se lo fosse. -