I dati di oggi 10 luglio del Coronavirus nel Lazio (Di venerdì 10 luglio 2020) Ci sono 23 casi di cui 11 di importazione e di questi 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh nel bollettino sul Coronavirus della Regione Lazio. L’indice di contagiosità sale a 1,13 segnando un livello di rischio moderato. Degli altri casi d’importazione, uno viene dal Nicaragua, e due sono di ritorno da Milano. I dati di oggi 10 luglio del Coronavirus nel Lazio “Più dettagliatamente – spiega l’assessore alla Salute di Regione Lazio Alessio D’Amato – nella Asl Roma 1 i tre casi registrati nelle ultime 24 ore sono un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione all’Umberto I, una persona di rientro dal Nicaragua, individuata al test sierologico, e una persona con link ad un ... Leggi su nextquotidiano

