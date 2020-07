Helena Velena, passato e presente di un necessario scontro dionisiaco (Di sabato 11 luglio 2020) «Raccontare la storia della sovversione culturale degli anni ’90 serve a far capire alle nuove generazioni come, dopo il crollo della via della violenza degli anni ’70 e del buonismo degli anni ’80, potevano arrivare i germi del cambiamento». Storica figura dei movimenti transgender e punk, Helena Velena riflette su quel decennio di sperimentazioni. Cosa è cambiato da allora e perché quella stagione delle controculture si è chiusa? È cambiato tutto, compresi i centri sociali. Se si esclude il Forte … Continua L'articolo Helena Velena, passato e presente di un necessario scontro dionisiaco proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Helena Velena Helena Velena, passato e presente di un necessario scontro dionisiaco Il Manifesto