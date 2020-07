Giulia Montanarini, che bella notizia: è diventata mamma (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Montanarini, è diventata mamma: l’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram Giulia Montanarini è diventata mamma di Alice. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex protagonista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. Prima una foto sul letto con la bimba in braccio di cui si intravede solo … L'articolo Giulia Montanarini, che bella notizia: è diventata mamma è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

