Ghislaine nega accuse | ' liberatemi | rischio contagio'

(ANSA) - WASHINGTON, 10 LUG - "Incriminazioni prive di senso": cosi' i legali di Ghislaine Maxwell, la donna britannica accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein, respingono ogni addebito rela ...Già per Beatrice di York, 31 anni, questo non è un periodo proprio felicissimo. Se poi ci si mette anche una nonnina che le racconta del nipote morto di cancro, le lacrime della principessa inglese so ...