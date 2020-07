Getafe, Villaverde: «Sorteggio? La cosa più importante è passare il turno con l’Inter» (Di venerdì 10 luglio 2020) Il direttore generale del Getafe, Clemente Villaverde, ha commentato il Sorteggio per la fase finale dell’Europa League Clemente Villaverde, direttore generale del Getafe, ha commentato il Sorteggio della fase finale dell’Europa League. Le sue parole. «Per prima cosa dobbiamo passare il turno contro i nerazzurri, dopo vedremo. Credo che tutte le squadre rimaste in questa competizione abbiano i propri meriti, ogni partita sarà difficile. Però la cosa più importante è passare la prima eliminatoria, per poi parlare delle seguenti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Getafe, il dg Villaverde commenta il sorteggio: 'La cosa più importante è passare il turno con l'Inter' - internewsit : Villaverde (DG Getafe): 'Europa League, prima passiamo con l'Inter! Poi...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Villaverde Getafe, Villaverde: «Sorteggio? La cosa più importante è passare il turno con l’Inter» Calcio News 24 Getafe, Villaverde: «Sorteggio? La cosa più importante è passare il turno con l’Inter»

Clemente Villaverde, direttore generale del Getafe, ha commentato il sorteggio della fase finale dell’Europa League. Le sue parole. «Per prima cosa dobbiamo passare il turno contro i nerazzurri, dopo ...

Europa League

Dopo le novità sulla Champions League, arrivano anche quelle sull’Europa League. Più che di novità, in questo caso, si tratta di conferme: sì, perché... Così come la Champions League, anche l'Europa L ...

Clemente Villaverde, direttore generale del Getafe, ha commentato il sorteggio della fase finale dell’Europa League. Le sue parole. «Per prima cosa dobbiamo passare il turno contro i nerazzurri, dopo ...Dopo le novità sulla Champions League, arrivano anche quelle sull’Europa League. Più che di novità, in questo caso, si tratta di conferme: sì, perché... Così come la Champions League, anche l'Europa L ...