Fortnite e Sony in affari? La compagnia nipponica investe su Epic Games (Di venerdì 10 luglio 2020) Una montagna di soldi. È questo quello che Fortnite è stato in grado di generare nel corso degli ultimi anni. Anzi, sarebbe anche il caso di dire “una catena montuosa” di soldi. E ovviamente una macchina fabbrica soldi come quella di Epic Games non può non attirare su di sé le attenzioni e le mire dei grandi del settore. Tra questi Sony sembra essere quella più ingolosita dall'impero messo in piedi dal team di sviluppo del Battle Royale. Golosità che ha spinto il colosso nipponico ad aprire il protafogli per divenire parte integrante di un progetto che non si esaurirà in breve tempo. Una spesa da 250 milioni di dollari che gli vale una partecipazione di minoranza. Ma che avrà risvolti assai interessanti. Non solo Fortnite: ... Leggi su optimagazine

fortnite_leakk : #skin #fortnite #leak #news La collaborazione di Fortnite con Marvel ed a maggior ragione il nuovo accordo con Son… - infoitscienza : Sony investe 250 milioni di dollari in Epic Games, ovvero Unreal Engine 5 e Fortnite - Multiplayerit : Sony investe 250 milioni di dollari in Epic Games, ovvero Unreal Engine 5 e Fortnite - MsmDimarco : Leggo dell'accordo #Sony-#EpicGames solo in ottica PS5. Miei 2 cent: 1) Sony ha acquisito solo una quota dell'1,5… - GiocareOra : Sony annuncia investimenti in giochi epici per sviluppatori Fortnite -