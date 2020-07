Formula 1, Leclerc e Bottas hanno violato le norme anti Covid-19 (Di venerdì 10 luglio 2020) Leclerc e Bottas hanno violato il protocollo sanitario dopo il GP d’Austria. Pronto un avvertimento per Ferrari e Mercedes. Per permettere l’inizio del campionato mondiale di Formula 1, dopo il rinvio dovuto all’emergenza epidemiologica, la FIA ha introdotto una rigida serie di norme anti Covid-19. Dopo il Gran Premio d’Austria, prima gara del 2020, i commissari hanno ricevuto una segnalazione riguardo al comportamento dei piloti Charles Leclerc della Ferrari, secondo al traguardo, e Valtteri Bottas della Mercedes, vincitore. Entrambi avrebbero violato il protocollo sanitario introdotto dalla FIA per limitare i rischi di diffusione del coronavirus. ... Leggi su bloglive

