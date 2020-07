Formula 1, il GP del Mugello è ufficialmente nel calendario (Di venerdì 10 luglio 2020) Formula 1, è ufficiale l’inserimento del GP del Mugello nel calendario. Si correrà due volte in Italia, confermato anche il GP di Russia Una buona notizia per gli appassionati della Formula 1: il GP del Mugello entra ufficialmente nel calendario della stagione. Dopo il Gran Premio di Monza del 6 settembre, l’Italia aprirà le porte ad un’altra gara del Motomondiale nel weekend dall’11 al 13 settembre. Oltre il Mugello è arrivata anche la conferma per il GP di Russia a Sochi. Le gare sono attualmente dieci ma si potrebbe arrivare a disputarne almeno tre 15 e 18. Questo il commento di Chase Carey, CEO della Formula 1: “Abbiamo iniziato alla grande la nostra stagione in Austria ... Leggi su zon

