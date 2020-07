Elisabetta Canalis in intimo trasparente è pazzesca: l’effetto “nude” accende la fantasia (Di venerdì 10 luglio 2020) La pausa caffè di Elisabetta Canalis su Instagram non è passata minimamente inosservata agli occhi attenti dei suoi fan. L’ex velina questa volta si è davvero superata. La sua sensualità è stata portata all’estremo grazie ad un look decisamente “intrigante” e “provocante”. La bella Elisabetta Canalis in intimo color carne con l’effetto “nude” ha decisamente scatenato la fervida immaginazione dei suoi oltre due milioni di followers. Il suo fisico perfetto con tutte le curve al punto giusto sembra scolpito nel marmo. Una vera e propria statua greca da rimanere ad osservare per ore. È stato praticamente impossibile per i suoi ammiratori rimare in completo silenzio e così il post in pochissimo tempo ha ... Leggi su urbanpost

ModaCorriere : Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un secondo figlio? Ora c’è Nello» - infoitcultura : Nuovo peloso per Elisabetta: la show girl presenta Nello Canalis - zazoomblog : “Ecco il nuovo membro della famiglia”. Elisabetta Canalis tutti sciolti per la notizia: foto - #“Ecco #nuovo… - infoitcultura : Elisabetta Canalis, reggiseno e slip, Instagram infuocato – FOTO - infoitcultura : Elisabetta Canalis adotta un cagnolino abbandonato alla Lida di Olbia -