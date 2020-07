Eclissi più lunga del secolo 2020: ecco perché non ci sarà (Di venerdì 10 luglio 2020) Eclissi più lunga del secolo 2020: perché è una bufala e non ci sarà Eclissi più lunga del secolo 2020 prevista a fine luglio? Come una semplice svista può causare la diffusione di una clamorosa bufala. Eclissi più lunga del secolo a fine luglio? Qualche giorno fa ha cominciato a diffondersi la notizia che tra il 27 e il 28 luglio si sarebbe potuta osservare l’Eclissi più lunga del secolo. Pare che il primo a parlarne sia stato il portale catania.liveuniversity.it nel pezzo intitolato “Arriva la Luna di Sangue: sarà l’Eclissi totale più ... Leggi su termometropolitico

andreabettini : Molti siti italiani rilanciano la notizia di un'eclissi di Luna fra il 27 e il 28 luglio, 'la più lunga Luna di san… - hypnotyse_ : RT @mishingallifrey: Nella notte fra il 27 e il 28 luglio ci sarà l’eclissi lunare più lunga del secolo in cui la luna e il cielo si tinger… - sas_solino : RT @mishingallifrey: Nella notte fra il 27 e il 28 luglio ci sarà l’eclissi lunare più lunga del secolo in cui la luna e il cielo si tinger… - Entongun : RT @mishingallifrey: Nella notte fra il 27 e il 28 luglio ci sarà l’eclissi lunare più lunga del secolo in cui la luna e il cielo si tinger… - cioia_ : RT @mishingallifrey: Nella notte fra il 27 e il 28 luglio ci sarà l’eclissi lunare più lunga del secolo in cui la luna e il cielo si tinger… -

