Droga, la psichiatra: “Già a 12 anni adolescenti assumono crack e cocaina” (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – “I ragazzi sono sempre più precoci nel consumo di droghe a partire dai cannabinoidi, cocaina e in particolare di crack, e questo è un aspetto allarmante e preoccupante. La fascia giovanile prende sempre più campo e l’età d’inizio si abbassa. Fino a 10 anni fa non mi capitava di vedere giovani di 12 e 13 anni arrivare al Servizio per le tossicodipendenze (SerT) e che necessitano di interventi specialistici”. Lo dichiara alla Dire la psichiatra Francesca Picone, responsabile del SerT di Montelepre dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, commentando i decessi dei due ragazzi di Terni in seguito all’assunzione di metadone. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Droga psichiatra Cos’è la Purple Drank, la droga di cui si parla per la morte dei due ragazzi a Terni – L’intervista Open "Ragazzi senza guida, dietro di loro il vuoto"

Professore, altri due ragazzini morti molto probabilmente per colpa della droga. E arrivano segnalazioni di giovani che prendono parte a rischiosi challenge sui social. Perché i nostri figli rincorron ...

Walter Junior Casagrande, il bomber di Ascoli e Torino che ha sconfitto alcol e droga

Era bello, alto, con lunghi capelli ricci, andatura ciondolante e un look giovanile che lo faceva sembrare all'apparenza più una rockstar che un centravanti. Walter Junior Casagrande, nato a San Paolo ...

