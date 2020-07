Covid-19, poco fa il Premier Giuseppe conte ha deciso di firmare il decreto (Di venerdì 10 luglio 2020) Lo stato d’emergenza causato dall’epidemia di Coronavirus verrà prorogato fino al 31 dicembre 2020. La notizia è filtrata questa mattina su alcuni giornali e viene confermata, seppur solo in termini di probabilità, anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe conte. Che a Venezia, alla cerimonia del Mose, risponde ai giornalisti sul tema: “Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il Coronavirus dopo il 31 luglio”. Il presidente del Consiglio, infatti, sottolinea che lo stato d’emergenza serve “per poter adottare le misure necessarie”, ma non per tenere sotto controllo il virus. Permetterebbe, quindi, di adottare gli strumenti adatti per provare a contenere il Covid. L’eventuale decisione dovrà essere ... Leggi su howtodofor

GIConfindustria : #3RGI – Ripartenza, Responsabilità, Resilienza Manca poco a #3RGI, la nostra digital convention dedicata a come far… - marioricciard18 : RT @RobiVil: Tra poco in diretta, per il Forum PA, parleremo col sottosegretario @andreamartella della task force anti #FakeNews #Covid_19.… - RobiVil : Tra poco in diretta, per il Forum PA, parleremo col sottosegretario @andreamartella della task force anti #FakeNews… - Lucia25443382 : @Para_Tox @Ziggy21327452 io in cella con loro ci metterei anche il Covid-19 che li stermina in poco tempo senza res… - quellacoibaffi : Oggi alla Crai (un supermercato che è passato da poco al marchio Crai). Cliente: 'Ah vi hanno date le divise nere,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid poco Roma, piano anti-Covid: dall'Esquilino a Pineta Sacchetti tutti in classe nelle parrocchie Il Messaggero BRINDISI BENE COMUNE: FACCIAMO CHIAREZZA SULLE STRUMENTALIZZAZIONI SULLA TARI

Facciamo un pó di chiarezza su tante falsità e informazioni volutamente alterate in pieno stile da “campagna elettorale facile facile”. La tassa sui rifiuti che riceveranno i brindisini nel 2020 è la ...

SERIE D – Le date ufficiali di partenza del campionato, della Coppa Italia e dell’Under 19 Juniores

Sono state ufficializzate poco fa dal Dipartimento Interregionale le date di partenza della stagione sportiva 2020-21 per il campionato di Serie D. Emergenza Covid-19 permettendo, il torneo prenderà i ...

Facciamo un pó di chiarezza su tante falsità e informazioni volutamente alterate in pieno stile da “campagna elettorale facile facile”. La tassa sui rifiuti che riceveranno i brindisini nel 2020 è la ...Sono state ufficializzate poco fa dal Dipartimento Interregionale le date di partenza della stagione sportiva 2020-21 per il campionato di Serie D. Emergenza Covid-19 permettendo, il torneo prenderà i ...