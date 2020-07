Coronavirus: in Bulgaria reintrodotte restrizioni (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSAmed, - SOFIA, 10 LUG - Le autorità bulgare hanno deciso di reintrodurre alcune misure restrittive nel Paese per combattere il Coronavirus, a causa del sensibile aumento dei contagi negli ultimi ... Leggi su corrieredellosport

(ANSAmed) - SOFIA, 10 LUG - Le autorità bulgare hanno deciso di reintrodurre alcune misure restrittive nel Paese per combattere il coronavirus, a causa del sensibile aumento dei contagi negli ultimi g ...Sono momenti di tensione in Bulgaria. Secondo i media locali, cinque giocatori del Lokomotiv Plovdiv sarebbero risultati positivi al Coronavirus dopo i festeggiamenti per la vittoria della Coppa di Bu ...