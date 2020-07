Coronavirus, divieto di ingresso da 13 Paesi: l’elenco completo – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Roberto Speranza ha disposto il divieto di ingresso in Italia per chi arriva da Paesi a rischio, ecco quali sono Per garantire sicurezza dal punto di vista sanitario, Roberto Speranza ha disposto il “divieto di ingresso in Italia per chi arriva da Paesi a rischio”. Il ministro della Salute ha fatto sapere che il divieto riguarda chi negli ultimi quattordici giorni … L'articolo Coronavirus, divieto di ingresso da 13 Paesi: l’elenco completo – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Ansa : #coronavirus Divieto di ingresso in Italia da 13 paesi a rischio . Il ministro @robersperanza : 'Nel mondo la pande… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il ministro della salute @robersperanza ha firmato un'ordinanza con cui prevede il divieto di ingresso… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza impone il divieto di ingresso in Italia da 13 Paesi “a rischio”: stop ai voli diretti e indir… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Alla fine il governo corre ai ripari: stop a ingresso e transito a chi proviene da 13 Paesi a forte rischio coronavirus, tr… - Pinella58107088 : L'Italia dispone il divieto di ingresso da 13 Paesi a rischio -