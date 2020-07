Ciao Darwin accusato di razzismo: il tweet che ha scatenato la polemica (Di venerdì 10 luglio 2020) Ciao Darwin accusato di razzismo: il tweet che ha scatenato la polemica Ciao Darwin è un programma razzista e misogino? La polemica è partita da Twitter, e in particolare dall’account di David Adler, fondatore dell’associazione Progressive International, impegnata per i diritti, la pace e l’uguaglianza nel mondo. Adler ha deciso di dire la sua a proposito di una puntata del popolare programma di Mediaset condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La puntata in questione è quella in cui si affrontano gli “italiani” contro la categoria degli “stranieri”. Il gioco prevede una serie di sfide divertenti tra le due compagini, dal viaggio nel tempo alle ... Leggi su tpi

