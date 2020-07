“Ci voleva per destabilizzare l’ambiente, può partire stasera”, è bufera su Ibrahimovic (Di venerdì 10 luglio 2020) Nuove dichiarazioni sul futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan che hanno scatenato il caos. “Questo non è il mio Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente, gli obiettivi non sono più quelli di una volta, quelli del Milan che io continuo ad avere in testa. Io voglio rivedere quella squadra che lotta per lo scudetto e per la Champions”. Sul suo possibile addio: “Io mi diverto ancora in campo, ma non gioco per un contratto. Gioco per raggiungere obiettivi che mi diano stimoli: il prossimo anno non so se resto”. I rapporti con Gazidis sono ai minimi termini: “Mi aspetto una chiamata? Non so ma sinora nessuna chiamata è arrivata”. L’intervista riportata da Sportmediaset ha portato tante reazioni sui social: “Ci voleva per destabilizzare ... Leggi su calcioweb.eu

makkox : ci voleva Oliviero per 'sto ritratto ;) - caterinabalivo : Grande Napoli, ci voleva questa vittoria di carattere! Sono contenta e soddisfatta per i gol di Callejon e Insigne,… - RiccardoRoversi : Ci voleva, oh se ci voleva ????????????????????????? @ Piscina Chiesa in Valmalenco - vivodisasuke : @senkvu la seconda anche per me, io le ho fatte mettere perché nessuno ci caga ed erika voleva includerci (ily erika) - CalcioWeb : 'Ci voleva per destabilizzare l'ambiente, può partire stasera', è bufera su #Ibrahimovic - -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci voleva Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews