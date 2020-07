Benevento, sondaggio per l’ex attaccante del Milan Alexandre Pato (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Benevento ha dominato il campionato di Serie B 2019/2020, conquistando la promozione in Serie A con ben otto giornata d’anticipo e ora pensa ad un grande calciomercato. Dopo aver ingaggiato l’ex attaccante del Chelsea, Loric Remy, infatti, il club di Vigorito starebbe pensando ad un altro incredibile colpo. Stando a quanto riportato da ‘TuttoSport’, le Streghe avrebbero fatto un sondaggio per l’ex attaccante del Milan Alexandre Pato, che attualmente gioca in Brasile con la maglia del San Paolo e difficilmente il club sudamericano lo lascerà partire. La cifra richiesta, infatti, si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, staremo a vedere nelle prossime settimane se questa suggestione potrà diventare realtà… Leggi su sportface

Il Benevento tenta il ‘colpaccio’ : sondaggio per Alexandre Pato Il campionato di Serie B è stato dominato dal Benevento di Pippo Inzaghi. La squadra campana ha vinto 23 partite perdendone soltanto 2 salendo direttamente in Serie A. Dopo la promozione la società di Vigorito ha sondato calciatori ...

sportface2016 : #SerieB | #Benevento, sondaggio per l'ex attaccante del #Milan Alexandre #Pato - ItaSportPress : Il Benevento tenta il 'colpaccio': sondaggio per Alexandre Pato - - Mondo_sportivo : NEWS #Calciomercato #Mandzukic, non solo il #Benevento: c’è anche la #Fiorentina Il Benevento ha effettuato un pr… - sportli26181512 : Calciomercato, per Mandzukic non solo il Benevento: c’è anche la Fiorentina: L’attaccante croato ha estimatori nel… - _milMalnick : @DiMarzio Manduzukic sondaggio Fiorentina. Ho scritto questa notizia ieri l'altro. Avete studiato due notti per dar… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento sondaggio Il Benevento tenta il ‘colpaccio’: sondaggio per Alexandre Pato ItaSportPress Cosa c’è dietro le parole di Prodi su Berlusconi

Gli analisti divisi tra l’odore di un «patto» e l’onore delle armi tra due protagonisti della seconda Repubblica, scontratisi senza mai odiarsi. Questione di chiavi di lettura. Piovono interpretazioni ...

"Prodi e Berlusconi, facciamoli senatori a vita e chiudiamola lì"

Appena un mese fa, in mezzo alle schermaglie per le regionali, Salvini punzecchiava l’amico Silvio per la sua posizione sul Mes: “Parli come Prodi”. Nelle sue intenzioni, il massimo dell’ingiuria poli ...

Gli analisti divisi tra l’odore di un «patto» e l’onore delle armi tra due protagonisti della seconda Repubblica, scontratisi senza mai odiarsi. Questione di chiavi di lettura. Piovono interpretazioni ...Appena un mese fa, in mezzo alle schermaglie per le regionali, Salvini punzecchiava l’amico Silvio per la sua posizione sul Mes: “Parli come Prodi”. Nelle sue intenzioni, il massimo dell’ingiuria poli ...