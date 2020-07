Barefooting I benefici della camminata a piedi nudi (Di venerdì 10 luglio 2020) Alla scoperta del Barefooting, la camminata a piedi nudi in mezzo alla natura. Che camminare faccia bene è ormai risaputo, al punto da essere ormai considerato un vero e proprio sport. Dopotutto la camminata ha il bello di essere un’attività eclettica e semplice da svolgere. Perfetta da inserire prima della corsa, ottima per rimettersi o … L'articolo Barefooting I benefici della camminata a piedi nudi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Arriva anche in Italia la nuova tendenza per riconnettersi con la natura: il barefooting. La nuova pratica, oltre ad essere un modo per immergersi con l’ambiente, è anche un toccasana per il corpo. Sc ...Nelle valli di Peio e Rabbi sono state rimodulate le proposte estive ed introdotte attività innovative per permettere ai visitatori della sezione trentina del Parco Nazionale dello Stelvio: di godere ...