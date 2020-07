Banda ultralarga, la rete neutrale e i nodi della concorrenza (Di venerdì 10 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato ha realizzato un’infrastruttura importante come quella dell’Alta Velocità, che ha cambiato la vita di tutti noi. Ora si tratta di fare per le telecomunicazioni, quello che è stato fatto per l’alta velocità”. Francesco Sacco insegna Digital Economy all’Università dell’Insubria e alla SDA Bocconi ed è molto chiaro quando in un’intervista all’Italpress gli si chiede di commentare il pronunciamento dell’Autorità Garante per la concorrenza e il Mercato (AGCM) in merito allo sviluppo delle infrastrutture per la Banda ultralarga: “E’ un intervento interessante e anche rivoluzionario”, perchè rivede in primis i termini della concorrenza: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Banda ultralarga - la rete neutrale e i nodi della concorrenza MILANO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato ha realizzato un’infrastruttura importante come quella dell’Alta Velocità, che ha cambiato la vita di tutti noi. Ora si tratta di fare per le telecomunicazioni, quello che ...

MILANO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato ha realizzato un’infrastruttura importante come quella dell’Alta Velocità, che ha cambiato la vita di tutti noi. Ora si tratta di fare per le telecomunicazioni, quello che ... Banda ultralarga - la rete neutrale e i nodi della concorrenza MILANO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato ha realizzato un'infrastruttura importante come quella dell'Alta Velocità, che ha cambiato la vita di tutti noi. Ora si tratta di fare per le telecomunicazioni, quello che è stato ...

MILANO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato ha realizzato un'infrastruttura importante come quella dell'Alta Velocità, che ha cambiato la vita di tutti noi. Ora si tratta di fare per le telecomunicazioni, quello che è stato ... Banda ultralarga - la rete neutrale e i nodi della concorrenza MILANO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato ha realizzato un'infrastruttura importante come quella dell'Alta Velocità, che ha cambiato la vita di tutti noi. Ora si tratta di fare per le telecomunicazioni, quello che è stato ...

CorriereCitta : Banda ultralarga, la rete neutrale e i nodi della concorrenza - quotidianodirg : Banda ultralarga, la rete neutrale e i nodi della concorrenza - lucarallo : RT @franciungaro: I dati europei promuovono l'Italia il #5G, ma il Paese ???? è sotto la media per la #banda #ultralarga. Un buon punteggio r… - SignorAldo : RT @franciungaro: I dati europei promuovono l'Italia il #5G, ma il Paese ???? è sotto la media per la #banda #ultralarga. Un buon punteggio r… - princigallomich : Banda ultralarga, la rete neutrale e i nodi della concorrenza -

Ultime Notizie dalla rete : Banda ultralarga Banda ultralarga, la rete neutrale ei nodi della concorrenza - Ildenaro.it Il Denaro Tim-Huawei, ora un’autorità delegata sul 5G. Parla Borghi (Pd)

Intervista al deputato del Pd e del Copasir che dice: adesso serve un'autorità delegata sul 5G. L'esclusione di Huawei dalla rete Tim è una mossa importante, allo Stato serve mettere in campo un siste ...

Banda larga e smart working in ritardo di vent’anni: così l’Italia affronta lo “stato di emergenza”. Su FQ MillenniuM in edicola

Potremmo restare in stato di emergenza fino a tutto il 2021, a quanto fanno sapere fonti di governo. Se così fosse, continueremmo a pagare i vent’anni di ritardo che l’Italia si porta dietro nelle inf ...

Intervista al deputato del Pd e del Copasir che dice: adesso serve un'autorità delegata sul 5G. L'esclusione di Huawei dalla rete Tim è una mossa importante, allo Stato serve mettere in campo un siste ...Potremmo restare in stato di emergenza fino a tutto il 2021, a quanto fanno sapere fonti di governo. Se così fosse, continueremmo a pagare i vent’anni di ritardo che l’Italia si porta dietro nelle inf ...