Autostrade: “Basta regalare soldi, proposte a giorni o scatta la revoca”, avverte Conte (Di venerdì 10 luglio 2020) L’occasione è data dalla sua presenza a Venezia, dove stamane si è recato per ha assistere alle ‘prove generali’ del Mose. Inevitabilmente, i giornalisti presenti non hanno potuto che domandargli delle vicenda Autostrade anche perché, come molti ricorderanno Conte fu uno dei primi detrattori di Autostrade: ”Noi le decisioni le prendiamo, tra qualche giorno saremo a Genova per l’inaugurazione del nuovo ponte. In questi giorni ci stiamo sorprendendo per un ponte, la cui realizzazione è stata così rapida, che addirittura non è stata completata al procedura di revoca, che arriverà in questi giorni”. Conte: “Aspi? Aspettiamo proposte, basta regalare ... Leggi su italiasera

