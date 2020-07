Al via Educamp Coni 2020, Malagò “Una grande tradizione” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Dal Gioco ai Giochi”: questo il claim di Educamp 2020. Il Coni, con al suo fianco “Kinder Joy of Moving”, rilancia il progetto, adeguato ai protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19, che coinvolge i centri estivi che promuovono l’attivita’ sportiva per 6/8 settimane per ragazzi dai 6 ai 14 anni. gm/mrv/red L'articolo Al via Educamp Coni 2020, Malagò “Una grande tradizione” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

