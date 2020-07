(6enne disperso, rintracciato nella notte dal Cnsas (Di venerdì 10 luglio 2020) Chieti - Si è temuto il peggio per R.D., l’ottantaseienne residente a Fara San Martino che ieri intorno alle 15:00 si è allontanato volontariamente dalla residenza per anziani Camerlengo, senza farvi ritorno. Dato l'allarme, intorno alle 19,00, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi, con l'intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile Pegaso i Carabinieri e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. La Prefettura di Chieti infatti, oltre a coinvolgere le squadre, ha attivato anche l'unità cinofila molecolare. Fortunatamente l'anziano signore è stato ritrovato intorno alle 23:00 in un campo di ulivi, poco distante dalla struttura che lo ospita. Parecchio infreddolito e con una serie di escoriazioni alla testa forse dovute a una caduta accidentale, era comunque in buone condizioni di salute. Collocato sulla barella dai ... Leggi su abruzzo24ore.tv

