Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 18:10 (Di giovedì 9 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura e la paura l’eredità che il coronavirus lascia tra gli italiani il 67,8% dice un rapporto Censis con assunzioni ha paura per la situazione economica familiare la percentuale al 72% tra i millennial e le donne più al 75% nel sud supera il 76% degli Imprenditori e arriva al 82,6% tra chi ha redditi più bassi durante il 38,9% ha incrementato il proprio risparmio e sono stati 28 milioni percettori di reddito di cui Entrate non sono state intaccate Il 71,2% del totale un nuovo Boom della visto tra febbraio aprire un aumento per 34,4 miliardi di euro cifra Quasi uguale al valore Del Mes per l’Italia messaggio di gratitudine del Presidente della Repubblica la polizia penitenziaria in occasione delletredicesimo anniversario della Costituzione ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - fanpage : Una serie di nuovi contagi di coronavirus preoccupa il Paese #9luglio - fanpage : L'omaggio della città di Padova a medici e infermieri #9luglio - NotizieOra : #Coronavirus: 12 vittime e 229 nuovi casi nelle ultime 24 ore - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 09-07-2020 ore 18:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -