Tragedia a Gaeta: accusa un malore in spiaggia e muore (Di giovedì 9 luglio 2020) Una giornata all’insegna del relax che si è ben presto, purtroppo, trasformata in Tragedia. Questo perché a Gaeta, sulla spiaggia di Fontania, nella tarda mattinata di oggi un’anziana donna dopo aver accusato un malore è deceduta sotto gli occhi attoniti di tutti gli altri bagnanti. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, stroncata, molto probabilmente, da un arresto cardiocircolatorio. Tragedia a Gaeta: accusa un malore in spiaggia e muore su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

