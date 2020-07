SkyCalcio Show… di Mihajlovic contro Caressa: «Quel piccolino che conduce, marito di quella Benedetta Parodi… Una vergogna!» – Video (Di giovedì 9 luglio 2020) Mihajlovic Immergiamoci – per dirla alla Fabio Caressa – a Sky, dove ieri sera è andata in scena la sfuriata di Sinisa Mihajlovic proprio contro il conduttore romano. Il tecnico del Bologna, intervenuto a fine partita (persa 2 a 1 contro il Sassuolo) ai microfoni di SkyCalcio Show, trasmissione condotta da Alessandro Bonan, si è scagliato contro Caressa. “Ho visto Quella trasmissione la… con Quello piccolino che conduce, il marito di Quella Benedetta Parodi… C’erano anche dentro Bergomi e tutto. Ho sentito mezz’ora: non si è mai detta una parola del Bologna, è una ... Leggi su davidemaggio

