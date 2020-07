Sinisa Mihajlovic contro Fabio Caressa: “Quel piccolino marito di Benedetta Parodi” (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha attaccato Fabio Caressa per il programma calcistico che conduce su Sky, accusato di assomigliare più a una sorta di Inter Channel. Sinisa Mihajlovic attacca Fabio Caressa definendolo il piccolino, marito di Benedetta Parodi. L'allenatore serbo non ha gradito il pochissimo spazio dedicato dal telecronista alla sua squadra, il Bologna, dopo la vittoria a Milano contro l'Inter. La trentesima giornata del campionato di serie A è stata caratterizzata da alcuni risultati a sorpresa, il Bologna ad esempio ha battuto l'Inter in trasferta. Sinisa Mihajlovic si aspettava che nei commenti del post partita l'impresa della sua ... Leggi su movieplayer

