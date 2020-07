Simone Garato: chi il tentatore di Temptation Island 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Simone Garato: chi il tentatore di Temptation Island 2020? Scopriamo insieme curiosità, gossip, dettagli sulla vita privata di Simone Garato, nel cast della nuova edizione di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 dedicato alle coppie che vogliono mettere alla prova i propri sentimenti. Simone è nel gruppo dei tentatori che convivono con le fidanzate: riuscirà a fare innamorare almeno una di loro?Simone Garato ha 39 anni e vive a Padova. Lavora come responsabile commerciale di un'azienda, ma coltiva anche la passione per il canto e la scrittura. È un cantautore, ma ogni tanto posa anche come modello. Più piccolo dei suoi ... Leggi su blogo

