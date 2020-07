Serie C, playoff fase nazionale: i risultati e le qualificate (Di giovedì 9 luglio 2020) Si sono giocate questa sera le partite del primo turno della fase nazionale di Serie C. Sorprese non ne sono mancate.Questi i risultati:JuventusU23-Padova 2-0Potenza-Triestina 1-0Monopoli-Ternana 0-1Carpi-Alessandria 2-2Renate-Novara 1-2Le vincenti entrano tra le prime 8 visto che si aggiungono Carrarese, Reggiana e Bari. Sorteggio domani per il secondo turno della fase nazionale con le gare che si giocheranno lunedì prossimo. Serie C, playoff fase nazionale: i risultati e le qualificate ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

