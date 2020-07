Pilotavano le sentenze in cambio di denaro: condannati ex giudici (Di giovedì 9 luglio 2020) Federico Garau Si è chiuso il rito abbreviato per i primi imputati: ne restano altri cinque, per i quali è invece in corso di svolgimento un procedimento con rito ordinario Quello che è stato ribattezzato dagli inquirenti come "sistema Trani" è arrivato oggi alla conclusione della prima fase, con una condanna a 10 anni e la confisca di beni per 2,4 milioni di euro inflitta al principale imputato, l'ex pm tranese Antonio Savasta. Le indagini, portate avanti dai carabinieri di Barletta, sono state coordinate dalla pm Roberta Licci, a cui si è aggiunto successivamente il collega Giovanni Gallotta, entrambi sotto le direttive del procuratore delle Repubblica Leonardo Leone De Castris. Grazie al loro lavoro sono venute a galla le nefandezze del "sistema Trani", un articolato meccanismo di corruzione che ha visto coinvolti a vario titolo ... Leggi su ilgiornale

