Naya Rivera, l’attrice di Glee è scomparsa: il figlio ritrovato da solo in barca (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Rivera è scomparsa. L’attrice 33enne, nota per il ruolo di Santana Lopez nella serie tv Glee, si era concesso un giro sul lago Piru in California con il figlio di quattro anni Josey lo scorso mercoledì 8 luglio. A dare la notizia è stata la giornalista americana Stephanie Stanton, che seguiva il caso delle … L'articolo Naya Rivera, l’attrice di Glee è scomparsa: il figlio ritrovato da solo in barca proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

