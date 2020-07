Naya Rivera, chi è l’attrice di Glee (Santana Lopez) scomparsa dopo un bagno al lago (Di giovedì 9 luglio 2020) “Solo noi due”, recita la didascalia che accompagna l’ultimo post su Twitter di Naya Rivera, la cheerleader Santana Lopez di Glee. La foto ritrae la donna in compagnia del figlio, durante una vacanza. E’ l’ultima foto postata dall’attrice, scomparsa dopo un bagno in un lago californiano. La donna stava facendo una gita in barca con il figlio di 4 anni, da allora si sono perse le sue tracce e si teme sia annegata. Lo rivela il dipartimento di Polizia della Contea di Ventura. Attualmente sono in corso le ricerche con elicotteri e droni, ma si teme il peggio. Naya Rivera, il figlio è illeso Sulla barca noleggiata sul Lake Piru, nella foresta Los Padres National, ... Leggi su italiasera

