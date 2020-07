Mottola, statale 100: stanziati 84 milioni di euro ma “nulla si muove” per la messa in sicurezza Comitato strade sicure: lunedì riunione in prefettura (Di venerdì 10 luglio 2020) Di seguito il comunicato: “I soldi ci sono. Circa 84milioni di euro sono stati stanziati per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale 100 dal tratto che va da Gioia del Colle sino a San Basilio ovvero dal Km 44+500 al 53+600. Ma nulla si muove. L’intoppo è nella burocrazia, che frena l’Anas”. Vanni Caragnano, presidente del Comitato strade sicure, continua a tenere alta l’attenzione su una questione, la sicurezza della statale 100, che lo vede impegnato da oltre quattro anni e che, nonostante la disponibilità di risorse per gli interventi, che peraltro rientrano nell’aggiornamento 2019 del ... Leggi su noinotizie

