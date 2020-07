“Mio zio Donald Trump è un mostro. L’uomo più pericoloso al mondo”: le rivelazioni della nipote Mary nel suo libro-scandalo (Di giovedì 9 luglio 2020) Narcisista, sociopatico, pericoloso, bugiardo e imbroglione seriale. Per nulla empatico, disattento ai familiari, sempre alla ricerca di attenzioni. Così Mary L. Trump, psicologa nipote del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, descrive lo zio nel suo libro scandalo che uscirà il 14 luglio e che Associated Press ha letto in anteprima. Un ritratto feroce e impietoso quello fatto dalla 55enne, che da sempre accusa lo zio di essere uno dei responsabili della morte del padre Fred, alcolizzato e di fatto abbandonato al suo destino dalla famiglia. E, a differenza degli altri nipoti, lei è stata tagliata fuori dalla sua parte di eredità quando morì il nonno Fred Trump Sr. Ora però ... Leggi su ilfattoquotidiano

Andredettolello : Sono senza parole... una delle persone che ha cambiato il mio modo di vedere la musica è scomparsa. Oggi Zio Lello… - jaysembrace : a volte mi viene da pensare a mio zio razzista al massimo e penso che se mai mi metterò con una persona asiatica gl… - nio53 : Pure i parenti lo schifano! La biografia shock di Mary Trump: tutte le patologie e le menzogne di mio zio il Presid… - Loveyoulost32 : è venuto mio zio a prendere dei documenti di mamma stamattina gli ho detto che ho una festa sabato e mi fa 1) esci… - xseventeenx : RT @hazxhabit: non parlatemi ho appena scoperto che mio zio l'hanno scorso ha fatto gli occhiali(?) a Harry. -

