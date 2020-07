Mandzukic torna in Italia? Sondaggi da parte di Fiorentina e Benevento (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo la brevissima esperienza in Qatar Mario Mandzukic potrebbe davvero tornare in Italia: ci pensano Fiorentina e Benevento Qualche giorno fa Mario Mandzukic ha annunciato di aver rescisso il proprio contratto con Al-Duahil, dove era approdato lo scorso gennaio. Il croato è quindi uno svincolato a tutti gli effetti e le pretendenti non mancano di certo. Come riporta Gianluca Di Marzio, in Italia ci stanno pensando Fiorentina e Benevento. Il club campano ha avviato qualche Sondaggio ma la trattativa appare complicata. Si è mosso anche Pradè in maniera informale per capire se l’operazione sia fattibile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

