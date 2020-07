L’Inter fermata sul 2-2 a Verona, ora è quarta (Di venerdì 10 luglio 2020) L'Inter non va oltre il 2-2 in casa del Verona nel posticipo della 31.a giornata di Serie A, scendendo al quarto posto e subendo il sorpasso dell'Atalanta. Nerazzurri sotto già al 2' per la giocata sulla sinistra di Lazovic che sorprende Skriniar e Handanovic, ma poi bravi a rimontare nella ripresa con la rete di Candreva al 49' e l'autorete di Dimarco cinque minuti più tardi. Nel finale la rete di Veloso dal limite ristabilisce la parità. Per i gialloblù un risultato di prestigio che vale l'aggancio in classifica al Sassuolo all'ottavo posto. La zona Europa non è lontanissima, ma resta difficile. Lazovic e Pessina i trequartisti di Juric dietro Stepinski, centrocampo gialloblù a quattro. Sanchez e Lukaku sono le punte di Conte con Borja Valero trequartista, Eriksen e Lautaro in panchina. Pronti via e l'Hellas mette la ... Leggi su ilfogliettone

Rojas3299 : RT @il_Malpensante: Per l'Inter, avere una punizione a 30 metri dalla porta è come non averla. Brozo batte su Young come se non si fosse ma… - il_Malpensante : Per l'Inter, avere una punizione a 30 metri dalla porta è come non averla. Brozo batte su Young come se non si fosse mai fermata l'azione. - Robertozz20 : @ilbianconerocom Non rischia perché la Lazio è cotta e l'Inter si è fermata da sola conte si deve mangiare i gomiti… - rickembecker : @xPessiano @Andrew_5_Smith L'Inter s'è fermata nel momento in cui ha preso Eriksen che non può giocare nè nel 3-5-2… - it_inter : #Conte: 'Mi è piaciuto l'atteggiamento. La squadra non si è mai fermata, abbiamo sempre corso in avanti. Siamo soddisfatti' -

