Lega-Pd, scontro su Berlinguer (Di giovedì 9 luglio 2020) Salvini rivendica l’eredità storica dell’ex segretario del Pci: “I valori di una certa sinistra li abbiamo raccolti noi”. Macaluso: “Salvini si vergoni”. Fiano: “Il paragone fa orrore” Leggi su lastampa

fattoquotidiano : Vigili del Fuoco, il via libera del governo ai 165 milioni per l’aumento degli stipendi. L’ok dopo lo scontro con l… - fattoquotidiano : La gestione del nuovo Ponte di Genova, oltre a dividere il governo, scatena anche un nuovo scontro tra i due ex all… - M_Fedriga : Secondo il sottosegretario agli Esteri del #GovernoConte @MLP_officiel e #Orban sono dei nazisti. Ma può un sottose… - LaStampa : Salvini rivendica l’eredità storica dell’ex segretario del Pci: “I valori di una certa sinistra li abbiamo raccolti… - LaStampa : Lega-Pd, scontro su Berlinguer -

Ultime Notizie dalla rete : Lega scontro

La Stampa

scrive in un tweet il leader della Lega Matteo Salvini. "Siamo rimasti basiti ... ponte di Genova va "subito risolta", "non voglio esprimere sentenze, né alimentare scontri, non ce n'è bisogno in ...Assemblea di Lega tutt'altro che priva di temi quella calendarizzata per lunedì. Come riporta il Corriere della Sera in quell'occasione la Lega di Serie A si dovrà esprimere in merito alla possibilità ...