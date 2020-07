Le Felicità del Neurochirurgo che Ha Diviso Le Gemelle Siamesi: “Cammino a Due Metri da Terra” (Di giovedì 9 luglio 2020) Carlo Marras, responsabile del reparto di Neurochirurgia all’Ospedale Bambin Gesù racconta l’esperienza dell’intervento. Carlo Marras, responsabile del reparto di Neurochirurgia all’Ospedale Bambin Gesù di Roma ha rilasciato un’intervista a Repubblica riguardo al grande intervento che ha appena eseguito. “Sono felice, cammino a due Metri da terra, anzi volo”: ha commentato, l’uomo infatti è riuscito nel delicato intervento di separazione tra le due gemelline Siamesi Ervina e Prefina unite al livello della testa. Il medico 56enne originario di Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari è stato protagonista del primo intervento di questo tipo riuscito al mondo, entrambe le bimbe infatti sono sopravvissute. “La delicatissima operazione ha richiesto ... Leggi su youreduaction

GabrieleMuccino : E se vi chiedete come mai su nove nomination ai nastri d’argento non abbia vinto nemmeno un premio, fate come me: u… - DiodatoMusic : E poi, alla fine del viaggio, la felicità di un’altra estate. - santa_cecilia : #EnnioMorricone Sembrava immortale. Del tutto appropriato che una creatura alla quale il Fato e la volontà hanno ri… - xbeomgyux : @meownchild_fra @TXT_bighit Sono davvero degli angeli Pensare dove sono ora mi fa commuovere Meritano tutta la felicità del mondo?? - carmedonnafugat : RT @elisa24102: Felicità non è altro che contentezza del proprio essere e del proprio modo di essere. Zibaldone G.Leopardi/ Van Gogh https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Felicità del Alberto Simone: "Vi spiego il segreto per volervi bene, anticamera della felicità" Adnkronos