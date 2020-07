Lazio, Leiva e Milinkovic-Savic assenti nella seduta di allenamento odierna (Di giovedì 9 luglio 2020) All’antivigilia della partita contro il Sassuolo di De Zerbi, in programma sabato alle ore 17:15 allo Stadio Olimpico, la Lazio prosegue la preparazione in allenamento. Riscaldamento iniziale di carattere atletico e tecnico, seguito da un’ampia fase tattica per i ragazzi di Simone Inzaghi che, reduci da due sconfitte consecutive contro Milan e Lecce, ora devono accelerare ed evitare ulteriori passi falsi per avere ancora una possibilità per il titolo. Il tecnico biancoceleste dovrà far fronte alle tante assenze: nella seduta odierna, infatti, non si sono allenati Milinkovic e Leiva. Il brasiliano, rientrato dopo i fastidi al ginocchio non è al meglio e lo stesso discorso vale per il centrocampista serbo che nel secondo tempo di Lecce ... Leggi su sportface

