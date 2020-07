Juventus, Sarri ritrova De Ligt e Dybala contro l’Atalanta (Di giovedì 9 luglio 2020) Juventus, Sarri ritrova De Ligt e Dybala contro l’Atalanta: l’argentino e l’olandese sono i più in forma di tutta la rosa Maurizio Sarri ritrova Dybala e De Ligt, due giocatori fondamentali per questa Juventus, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I due giocatori sono essenziali, così Sarri si è inceppato: l’olandese e l’argentino sono i più in forma di tutta la rosa, il tecnico li riavrà a disposizione contro l’Atalanta per cercare di cancellare la sfida contro il Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

