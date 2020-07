Incidente mortale sulla Palermo-Catania, muore una donna (Di giovedì 9 luglio 2020) Una donna di 54 anni è morta oggi in un Incidente mortale avvenuto lungo la Palermo-Catania. Una lunga scia di sangue lungo le strade dell’Isola in questo post lockdown. Oggi l’ennesima tragedia della strada che raccontiamo in cui perde la vita una donna. Il bilancio dell’Incidente è gravissimo: una persona mora e tre feriti, di cui uno in pericolo di vita. Si tratta del figlio della 54enne. L’impatto è stato violentissimo dopo che, secondo quanto ricostruito, l’auto su cui viaggiavano la donna e il figlio ha invaso la corsia opposta a causa dello scontro tra una Renault Megan e una Lancia Y. L’auto prima si è schiantata contro un muro, poi contro un mezzo pesante che nel frattempo arrivava ... Leggi su direttasicilia

infoitcultura : Michele Bravi: per l’incidente mortale patteggia 1 anno e 6 mesi - PrimaStampa_eu : Caltanissetta, tragico incidente mortale: muore la madre, grave il figlio. Prima lo scontro tra due auto, poi contr… - ilSicilia : #Cronaca #a19 Incidente mortale sulla A19: schiantomorta una donna, grave il figlio - infoitcultura : Michele Bravi patteggia 18 mesi per l'incidente mortale - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: Incidente mortale, Bravi patteggia: 1 anno e 6 mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale Pauroso incidente stradale in Romea stamattina: scooter prende fuoco, distrutta anche un'auto.... Il Gazzettino Michele Bravi, il cantante patteggia un anno e 6 mesi per omicidio stradale

L’incidente Era il 22 novembre 2018 quando avvenne l’incidente mortale. Secondo le ricostruzioni fatte dagli inquirenti, quel giorno, il cantante, a bordo di un’automobile di un servizio car sharing, ...

Alfieri “protetto” dai magistrati? Cirielli chiede invio di ispettori

In un articolo del Quotidiano del Sud, infatti, sono riportate delle conversazioni tra due magistrati che lasciano comprendere la volontà di alcuni colleghi di stralciare la posizione dell’attuale sin ...

L’incidente Era il 22 novembre 2018 quando avvenne l’incidente mortale. Secondo le ricostruzioni fatte dagli inquirenti, quel giorno, il cantante, a bordo di un’automobile di un servizio car sharing, ...In un articolo del Quotidiano del Sud, infatti, sono riportate delle conversazioni tra due magistrati che lasciano comprendere la volontà di alcuni colleghi di stralciare la posizione dell’attuale sin ...