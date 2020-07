Governare vuol dire mediare. I tormenti della base M5S. Dal Tap al Tav agli F35, non mancano i bocconi amari. Ma in una coalizione il compromesso è inevitabile (Di giovedì 9 luglio 2020) Quando un movimento o un partito arriva in quella che Pietro Nenni chiamò la “stanza dei bottoni”, cioè il potere, è gravido di speranze, intenzioni, potenzialità che provengono in maniera magmatica dalla sua base che, giustamente, non aspetta altro che “cambiare il mondo”, procedimento in sé molto complesso con l’aggravante che il mondo si guarda bene dall’essere cambiato e per un principio di inerzia prosegue nello status quo.Per il militante di base questo è scarsamente comprensibile e più il militante è puro nei suoi ideali e maggiore è la difficoltà a capire perché i suoi rappresentanti non risolvano le questioni in quattro e quattro otto. E così incomincia a sorgere il dissenso, la critica larvata, poi la critica manifesta, poi ... Leggi su lanotiziagiornale

Le immagini che dimostrano come l'attuale scenario politico sia un insieme di «accrocchi», sfilano tutti i giorni davanti agli occhi. Il decreto «rilancio» per giorni è stato rimpallato tra la Commiss ...

Banche, Carla Ruocco (M5S): lo Stato nazionalizzi tutta Mps per aiutare le imprese

La presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche, Carla Ruocco, esponente del Movimento Cinquestelle apre a una banca pubblica del Sud e alla nazionalizzazione di Mps. Un tema su cui non nasco ...

