Forza Italia | ipotesi capolista | due donne Difficile convincere il Cav

Napoli – Forza Italia alle prese con la scelta del capolista a Napoli per le prossime elezioni regionali. Non sembra decollare l'ipotesi Silvio Berlusconi: una mossa che costringere Armando Cesaro a fare campagna elettorale per il cavaliere. Ora si guarda a una donna. Due i nomi che circolano: Lina Lucci, ex segretario Cisl o Caterina Miraglia, ex assessore regionale della giunta Caldoro. Confermare le candidature degli uscenti Maria Grazia di Scala ed Ermanno Russo. Tra le new entry Annarita Patriarca.

