Fermato a Termini bengalese positivo al Covid. Viaggiava in treno con febbre e tosse (Di giovedì 9 luglio 2020) Sarà denunciato per violazione dell'obbligo di quarantena, a quanto apprende l'Adnkronos, il 53enne bengalese positivo al coronavirus bloccato dalla Polfer a Roma Termini. L'uomo, rientrato in Italia il 23 giugno con uno dei voli speciali da Dacca, era stato sottoposto a tampone all'aeroporto di Fiumicino al momento dell'arrivo risultando positivo al virus e quindi sottoposto all'obbligo di quarantena. Era giunto a Roma Termini alle 18 a bordo del regionale proveniente da Falconara, a quanto apprende l'Adnkronos, il 53enne bengalese positivo bloccato il 7 luglio dalla Polfer nello scalo capitolino. L'uomo, che sarebbe stato inquadrato dalle telecamere di sorveglianza della stazione mentre scendeva dal treno, sarebbe stato trovato in ... Leggi su iltempo

