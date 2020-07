Erice, divieto di dimora per la sindaca Pd. È accusata di aver “spinto” per autorizzare l’apertura del parcheggio del fratello (Di giovedì 9 luglio 2020) divieto di dimora nel proprio comune per la sindaca di Erice, che adesso rischia la sospensione in virtù della legge Severino. Il primo cittadino Daniela Toscano, eletta con il Pd e componente dell’assemblea nazionale del partito, è accusata di abuso d’ufficio, calunnia e traffico di influenze per aver cercato di agevolare l’iter di autorizzazioni per l’apertura di un parcheggio gestito da una società riconducibile al fratello, Massimo Toscano. Anche lui – consigliere comunale di Trapani – è stato sottoposto al divieto di dimora. Entrambi non potranno accedere nei comuni di Trapani ed Erice e stamattina nel corso delle perquisizioni hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

