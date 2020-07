Dove lei non è (Di giovedì 9 luglio 2020) Dove lei non è Di Vincenzo Calafiore 10 Luglio 2020 Udine “ …. Dove lei è, c’è vita che va leggiadra, e il tempo è lì incantato. Dove lei non è, è un autunno grigio di nuvole basse, e freddo che entra nelle ossa, è memoria che si anima e ricorda, propone… poi è tristezza Dove lei non è….!!!! “ ( Citaz di Vincenzo Calafiore ) ( Proprietà letteraria riservata ) Chi può dire di cosa sono fatto? Ho girato tanto in lungo e in largo il mondo, da sapere che tutti sono buoni e uguali, forse è per questo motivo che uno si stanca e decide di non “viaggiare più “ e di fermarsi, diventare terra, luogo, radice, perché valga e ... Leggi su laprimapagina

